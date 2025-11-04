2025年11月3日、仏国際放送局RFI（ラジオ・フランス・アンテルナショナル）の中国語版サイトは、米国が資源の乏しい日本とレアアース戦略の協定を結んだ理由を考察する記事を掲載した。記事は、米トランプ大統領が10月28日、高市早苗首相との日米首脳会談で重要鉱物およびレアアースの供給確保に関する戦略協定に署名したと紹介。日米両国の産業に不可欠な原材料のサプライチェーンを官民連携で強化し、開発・加工・投資を促進する