中国有人宇宙プロジェクト弁公室によると、有人宇宙船「神舟20号」と「神舟21号」の宇宙飛行士は11月4日、交代式を実施し、中国宇宙ステーションの鍵の引き渡しをおこないました。神舟20号の宇宙飛行士は現在までに、決められたすべての任務を完了し、11月5日に神舟20号有人宇宙船で東風着陸場（内蒙古自治区アルシャー盟エジン旗に位置）に戻る予定です。現在、着陸場や各試験システムは、宇宙飛行士の帰還を迎える準備を急いでい