インソース [東証Ｐ] が11月4日大引け後(17:00)に決算を発表。25年9月期の連結経常利益は前の期比21.4％増の59.9億円になり、26年9月期も前期比13.4％増の68億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を23.5円→25円(前の期は20円)に増額し、今期も前期比4.5円増の29.5円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の