リモラボは10月30日、「フリーランス新法に関する意識調査」の結果を発表した。調査は9月16日〜20日、リモートワーク実践スクール「リモラボ」を受講した女性会員911名を対象に、インターネットで行われた。発注元との間で「困った」と感じた経験とははじめに、発注元との間で「困った」と感じた経験があるかと尋ねたところ、38.4%が「ある」と回答。最も多かったのは、「連絡が滞りがちで、業務に支障が出た」で29.9%。次いで「報