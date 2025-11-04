Image: 楽天市場 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％の高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。本日2025年11月4日は、高性能AIカメラで驚くほど鮮やかで美しい写真が撮影できるMotorolaのSIMフリースマートフォン「moto g05」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Motorola moto g05