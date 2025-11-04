Image: TSA/Twitter 2022年11月30日の記事を編集して再掲載しています。なお、無賃搭乗の容疑で優しく確保された茶トラは無事帰宅！繰り返す、無事帰宅！2022月11月16日、ニューヨーク州のJFK空港のTSAで、チェックインされた荷物をスクリーニングしていたらけたたましくアラームが鳴り響きました。係員がレントゲンスキャンを確認すると、そこにはなにやらネコ型のものが…。まさかと思って