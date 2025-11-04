【ブンデスリーガ】マインツ 1−1 ブレーメン（日本時間11月1日／メーヴァ・アレーナ）【映像】「絶品ターン」で敵をいなした瞬間マインツのMF佐野海舟が美しいターンで、相手のプレスを完全にいなした。恐ろしいほど落ち着いたプレーに、ファンも注目している。ブンデスリーガ第9節でマインツはホームでブレーメンと対戦。36分に先制するも、86分に追いつかれてドローに終わった試合の28分、日本代表ボランチが優れた判断力し