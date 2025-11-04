いけすで泳ぐスルメイカ＝6月、北海道函館市漁獲枠の上限に達したために採捕停止命令が出ているスルメイカ漁について、水産庁が9月に増枠したばかりの年間漁獲枠2万5800トンを再度増枠する方向で検討していることが4日、分かった。これから漁期を迎える北海道や日本海側の漁業者を救済する措置で、具体的な増枠幅は5日の水産政策審議会の分科会で示す。スルメイカの漁獲枠を巡っては、太平洋側の漁況好調を受け、9月に34％拡大