今シーズンからアジアリーグアイスホッケーに参入したスターズ神戸の、ホーム開幕戦が、1日、尼崎スポーツの森で行われた。レッドイーグルス北海道に2対5で敗れ、初戦を白星で飾ることはできなかった。「すべてのプレーが初」。西日本で初めて誕生したプロアイスホッケークラブ・スターズ神戸は、1日、ホーム初戦を迎えた。相手は現在リーグ首位のレッドイーグルス北海道。0対2とリードされて迎えた第2ピリオドの中盤、連続して2