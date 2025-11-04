今田美桜 俳優の今田美桜が４日、都内で開催された『第42回ベストジーニスト2025』発表会にVTR出演。「一般選出部門」でベストジーニストを初受賞し「受賞できると思ってなかったので、素直に嬉しいです」とコメントした。ジーンズ協議会は、“最もジーンズが似合う有名人”を決定する『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式を2025年11月4日に開催。「ベストジーニスト」は、『一般選出部門』『協議会選出部門』『