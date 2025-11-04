JFAが公式発表日本サッカー協会（JFA）は11月4日、11月10日から20日にかけて行われる「U-18日本代表ウェールズ遠征」のメンバーを発表した。チームは山橋貴史監督の指揮のもと、U-18ウェールズ代表、U-18ドイツ代表、U-18アメリカ代表との国際試合に臨む。Jユースから逸材20人が集結する。すでに来季のトップチーム昇格が決定しているFC東京U-18のDF佐々木将英、DF鈴木楓、FW尾谷ディヴァインチネドゥの3人がメンバー入り。川