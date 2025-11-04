観客と触れ合う市原隼人さん香川・綾川町11月3日 映画「おいしい給食」の公開を記念して、主演の市原隼人さんらが3日、岡山・香川の映画館で舞台あいさつをしました。 市原隼人さんは綾部真弥監督らと一緒に岡山・香川の3つの映画館で舞台あいさつをしました。 劇場版第4弾となる「おいしい給食 炎の修学旅行」。給食をこよなく愛する中学教師が、東北での修学旅行を通じて「楽しい食事」の大切さを再発見する