「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）パレードでは、大谷翔平と真美子夫人、山本由伸、ベッツ夫妻、フリーマン夫妻らが同じバスに同乗。沿道を埋め尽くしたファンの大歓声に応えた。白バスの大群がドジャーブルーの青いライトを点灯させて選手らが分乗したバスを先導。山本の傍らには園田通訳が。アイアトン通訳も同じバスに乗っていた。優勝を記念した白いＴシャツにジャンパーを羽織り、白いパンツというコーデ