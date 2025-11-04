「マスターズＶＳルーキーズ」（４日、戸田）出畑孝成（１９）＝福岡・１３３期・Ｂ１＝が６号艇で出場した４日の初日３Ｒで１着。中辻崇人（福岡）との接戦を２周２Ｍの差しで制して３連単は３万２１７０円の高配当となった。レース後は「相当いいですね」と笑顔で、「ターンがしやすいし、回転の上がりがいい。伸びもいいです」とエース１１号機を高く評価した。スタートに関しても「大体、分かっています」と胸を張るが