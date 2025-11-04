文化勲章受章者、文化功労者らと懇談される天皇、皇后両陛下＝4日午後、宮殿・連翠（代表撮影）天皇、皇后両陛下は4日、文化勲章受章者と文化功労者らを皇居・宮殿に招き、懇談された。長女愛子さまと秋篠宮ご夫妻、次女佳子さまも同席した。冒頭で天皇陛下は「学術、文化、芸術、スポーツの分野で大きな成果を収められたことを誠に喜ばしく思います。今後ともそれぞれの分野の発展のために力を尽くされますよう願っています」と