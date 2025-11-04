JR名古屋駅近くで歩行者3人が軽乗用車にはねられ死傷した事故で、名古屋地検は4日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の罪で、運転していた71歳男を起訴した。危険運転致死傷の疑いで送検されたが、罪名を切り替えた。