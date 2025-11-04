新日本プロレスは４日、都内で来年１月４日の東京ドーム大会に向けた記者会見を開いた。同大会でプロレスデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）は、既に発表されていたスペシャルシングルマッチの対戦相手“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬとともに登壇。ＮＥＶＥＲ無差別級王者でもある極悪レスラーは悪らつな舌戦を繰り広げた末、急きょこの試合にベルトを懸けることをぶち上げた