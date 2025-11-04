『極楽寺ひねもす日記2』（宮本福助/KADOKAWA）第18回【全20回】【漫画】『極楽寺ひねもす日記 1〜2』を第1回から読むある日突然、夢追人になると書き置きを残して住職である父が失踪。それをきっかけに、跡取り息子の仁海（ひとみ）が一人でお寺の切り盛りをすることになった。初仕事を任されて向かった先は危険なお葬式で…。故人の本妻VS愛人、墓地で行き倒れた人…新米住職・仁海の毎日はトラブルの連続！ 襲い来る災難の数々