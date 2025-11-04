リヴァプールでプレイする末っ子のアルゼンチン代表MFアレクシス・マクアリスターに話題が集中しがちだが、マクアリスター家はサッカー一家だ。三男のアレクシスには2人の兄がいて、その兄もサッカー選手だ。その1人がベルギーのロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズでプレイする次男の27歳DFケビン・マクアリスターだ。サン・ジロワーズといえば昨季までDF町田浩樹がプレイしていたクラブで、昨季は優勝プレイオフを制して90年ぶ