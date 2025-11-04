前節アタランタ戦では前半45分で13回しかボールに触れず、コンディション不良もあって前半だけで退く悔しい結果に終わったミランFWラファエル・レオン。しかしコンディションの問題はそこまで深刻なものではなかったようで、2日に行われたセリエA第10節・ローマ戦では2トップの一角で先発出場。得意とする左サイドからの仕掛けが冴え渡るシーンもあり、39分にはその左サイドの仕掛けからDFストラヒニャ・パブロビッチの決勝点をア