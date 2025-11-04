近年の移籍市場でフランス代表FWキリアン・ムバッペやイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルド、ドイツ代表DFアントニオ・リュディガーなどのビッグネームを毎年のようにフリーで獲得しているレアル・マドリード。イギリス『THE Sun』によれば、その動きは来夏も継続される見込みだという。そのターゲットが、日本代表MF鎌田大地が在籍するクリスタル・パレスに所属するイングランド代表DFマーク・グエイだという