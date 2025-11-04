イングランド2部からプレミアリーグへの昇格を決めたチームが移籍市場で新戦力を大量に獲得し、それが原因でチームバランスが乱れてしまうケースは過去にもあった。今季よりプレミアに昇格したサンダーランドも、同じ問題を抱える可能性があった。今夏にはMFグラニト・ジャカやFWシモン・アディングラなど実に14人もの新戦力を獲得していて、昇格を果たした昨季からチームの顔ぶれは大きく変わっている。しかし、サンダーランドは