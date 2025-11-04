3日より、カタールでU-17ワールドカップがスタートした。A代表の方は苦戦しているところもあるが、今回のU-17W杯にはイタリア代表も参戦。グループステージ初戦では開催国のカタールを1-0で撃破している。そのメンバーで注目したいのが、ドイツのドルトムントに在籍するMFサムエレ・イナシオとDFルカ・レッジャーニの2人だ。イナシオはアタランタの下部組織を経て昨年にドルトムント入りし、レッジャーニはサッスオーロの下部組織