ワールドシリーズでも活躍が目立ったブルージェイズ主砲のゲレーロJr.(C)Getty Images第7戦までもつれ込んだワールドシリーズ。32年ぶり3度目の世界一を目指したブルージェイズは、王手をかけてからの2連敗を喫し、栄冠を逃した。主砲のブラディミール・ゲレーロJr.は悔し涙。最後までベンチに居残り、歓喜するドジャースナインを見つめていた。【動画】大谷翔平のインタビューを後方から聞くゲレーロJr.をチェックそれでも、