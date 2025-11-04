格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。16年前に挙げた結婚式の様子を初公開した。【動画】「17年前の伝説の始まり」SHIHO＆秋山成勲の結婚式ムービー※4分55秒〜SHIHOは（韓国語）「SHIHO・秋山成勲結婚式初公開17年前の伝説の始まり」と題した動画で、自宅で結婚してから見ていないという結婚式のアルバムを披露。初めて見るという長女・サランちゃん（14）も