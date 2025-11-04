モデルのＫｏｋｉ，が４日、都内で行われた「第４２回ベストジーニスト２０２５」授賞式に出席した。最もジーンズが似合う有名人に贈られる同賞の「協議会選出部門」を受賞。Ｋｏｋｉ，は「とても光栄です。私にとってジーンズは“マストハブアイテム”なので、この賞をいただけること、とてもうれしく思います」と喜んだ。この日は、抜群のスタイルが映えるジーンズ姿で登壇し「愛用しているセットアップです。海外にも着て