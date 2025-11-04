日本将棋連盟は４日、福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が棋士編入試験を受験すると発表した。先月６日の王位戦予選（７組３回戦）で浦野真彦八段に勝利して、直近の公式戦１０勝５敗（２不戦敗含む）の勝率６割６分６厘。これにより「現在のプロ公式戦において、最も良いところから見て１０勝以上、なおかつ６割５分以上の成績を収めたアマチュア、女流棋士の希望者」の取得条件を満た