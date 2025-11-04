大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希投手が所属するドジャースが世界一に輝いた試合を、日本国内で２０００万人超が視聴していたことが４日、分かった。ビデオリサーチ社が全国３２地区の結果を公表。中継したＮＨＫＢＳの平均視聴人数は１０５５万５０００人、到達人数は２１９１万３０００人だったとした。ＮＨＫで放送された第６戦も世帯平均視聴率が２０・７％を記録（ビデオリサーチ調べ、関東地区）していた。ドジャースは