１４日（日本時間１５日）に米フロリダ州マイアミで予定されていたプロボクシングのＷＢＡ世界ライト級王者のジャーボンテイ“タンク”デービス（３０）＝米国＝と、ＹｏｕＴｕｂｅｒのＷＢＡ世界クルーザー級１４位ジェイク・ポール（２８）＝米国＝のエキシビションマッチの中止が正式に決まった。興行をプロモートするモスト・バリュアブル・プロモーションズ（ＭＶＰ）社が３日（日本時間４日）、発表した。同興行のアンダ