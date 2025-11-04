国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。前週の樋口久子・三菱電機レディースで初優勝を挙げた仲村果乃（24＝Plenus）は18ホールを回って調整した。祝福の連絡は100件以上あったといい、「実感はまだそんなに無いけど、いっぱいお祝いが来てうれしい」と喜びを語った。師匠の吉川なよ子（76）にも前日、練習