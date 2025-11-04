阪神・藤川球児監督が４日、高知・安芸市で行っている秋季キャンプ中に、中日と練習試合２試合を予定していることを明かした。春野球場での１試合目は９日に行われる見通しで、藤川監督も平田２軍監督もベンチに入らず、北川２軍打撃チーフコーチが代行監督を務める予定。「（平田２軍監督と）僕ら２人で見て選手の成長とかを聞いたりとか、秋季キャンプの時間の使い方にしようということですね」と説明した。２戦目は安芸市