クマの出没が相次いでいる岐阜県が、ドローンを使ったクマ対策を実施することになりました。岐阜県内では、2025年4月から10月末まででクマの出没が836件と、すでに昨年度の件数を超えていて、人身被害も4件発生しています。こうした中、江崎禎英知事は11月4日、人の生活圏から山に向かってドローンを飛ばし、クマを追い払う対策を、今月から始めると発表しました。専門家や猟友会の意見を踏まえた対策で、クマ