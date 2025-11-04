社会人野球日本選手権の1回戦で完全試合を達成し、記念写真に納まるホンダ鈴鹿の井村＝京セラドーム社会人野球の日本選手権第4日は4日、京セラドーム大阪で1回戦3試合が行われ、ホンダ鈴鹿（三重）の井村勇介投手がJR西日本（広島）戦で完全試合を達成した。2017年にJR東日本東北の西村祐太が新日鉄住金広畑戦で達成して以来、2人目。ホンダ鈴鹿は1―0で勝った。至学館大出で28歳の井村は制球に優れた変化球を巧みに交え、9三