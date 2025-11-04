将棋の福間香奈女流六冠（３３＝清麗・女王・女流王座・女流名人・女流王位・倉敷藤花）が、自身２度目となるプロ棋士編入試験を受験することを４日、日本将棋連盟が発表した。福間女流六冠は１０月６日に関西将棋会館で指された第６７期王位戦予選で浦野真彦八段を破り、公式戦の直近の成績を１０勝５敗としてプロ棋士編入試験を受ける資格を得た。終局後は受験するかどうかは保留していたが、この日に日本将棋連盟に棋士編入