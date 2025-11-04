ABEMAの特別コンテンツ「推すもうさんTV」#7が公開された。「推すもうさんTV」場面カット(C)AbemaTV,Inc.○中本こまりと小野寺梓が湊部屋を振り返る今回訪れたのは、東京都墨田区・業平にある雷(いかづち)部屋。前回、湊部屋で初めて力士と触れ合い相撲への親近感を深めたfav meの中本こまりと小野寺梓の2人が、さらにディープな相撲体験を通して新たな発見を重ねた。冒頭、前回の湊部屋を振り返るトークでは、中本が「初めてお