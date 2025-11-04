損壊した家屋の残骸の上に座る生存者＝3日、アフガニスタン・サマンガン州/Atif Aryan/AFP/Getty Images（CNN）アフガニスタン北部で発生したマグニチュード（M）6.3の地震で、少なくとも20人が死亡したほか、数百人が負傷した。アフガニスタンの誇る歴史的なイスラム礼拝所「ブルーモスク」にも被害が出た。米地質調査所（USGS）によると、地震は3日未明、北部の都市マザリシャリフ近郊で発生し、震源の深さは約28キロだった。現