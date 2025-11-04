APEC首脳会議に出席するため韓国を訪問していた高市総理が、台湾代表として参加していた林信義氏と会談したことについて、頼清徳総統が謝意を表明しました。台湾の頼清徳総統が3日、自身のSNSを更新し、「高市総理が林氏との会談で台湾への支持を表明し、双方の経済・貿易関係深化に努めると述べた」と謝意を表明しました。そして、「日本と手を携え、革新と繁栄を実現できるよう期待している」とコメントしました。会談は1日に行