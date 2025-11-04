【モデルプレス＝2025/11/04】元乃木坂46でタレントの山崎怜奈が11月3日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】28歳元乃木坂46「レイヤーざくざく」新ヘアで印象ガラリ◆山崎怜奈「レイヤーざくざく」ヘアを披露山崎は「レイヤーざくざく」とつづり、セルフィーを投稿。軽やかに動く毛先が印象的なレイヤースタイルにアンニュイな表情を浮かべて、大人っぽさと抜け感を両立した姿を披露