メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市西区の主婦殺害事件で逮捕された女。事件後も現場となった名古屋市から離れることなく、住んでいたとみられています。その心理状況について、専門家に聞きました。 殺人の疑いで逮捕されたのは名古屋市港区のアルバイト、安福久美子容疑者(69)。 26年前の1999年11月13日、名古屋市西区稲生町のアパートで、主婦の高羽奈美子さん(当時32歳)の首などを刃物で複数回刺すなどし