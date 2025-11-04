冬のわくわくフリーマーケットのステージイベントに登場した「二者面談」2月23日 高松市亀井町のイベントスペース「燦庫（さんこ）」で、2025年12月7日午後2時からお笑いライブ「2025年を笑え！」が開かれます。 全国放送の人気テレビ番組に出演しているお笑いコンビ「ガールズナイト」と「足腰げんき教室」が出演します。 香川大学のお笑いサークルに所属する学生など岡山・香川