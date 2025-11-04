あす5日にACLEで神戸と対戦する蔚山（韓国）のノ・サンレ暫定監督とDFイ・ジェイクが4日、前日会見に臨んだ。ACLEでは首位に立つが、Kリーグでの不振のため先月10月に元インドネシア代表監督のシン・テヨン監督が解任された。その後任として指揮する指揮官は「あすの試合は、まず得点を取られないこと。良い流れを持ってきてプラン通りに進められれば、良い結果につながるのではないか」と守備重視の戦いを明言した。Kリーグ