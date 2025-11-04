父の遺産を母親が独り占めしている場合、子どもはどのように対処すべきか弁護士が解説します（c）Getty Images 相続では特定の相続人が遺産を独り占めしようとしてトラブルになるケースが多々あります。特定の相続人に全財産を相続させる内容の遺言書がある、または相続人全員が同意しているなど独り占めをする理由があれば問題ありませんが、そうでないのに独り占めをしている場合はトラブルに発展してしまいます。特に親