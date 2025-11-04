広島は4日、2026年度のコーチングスタッフを発表した。▼一軍監督：新井貴浩ヘッドコーチ：藤井彰人打撃チーフ：福地寿樹打撃コーチ：新井良太内野守備・走塁コーチ：小窪哲也外野守備・走塁コーチ：赤松真人投手チーフ：菊地原毅投手コーチ：石井弘寿バッテリーコーチ：石原慶幸▼二軍監督：高信二二軍チーフ兼バッテリーコーチ：倉義和打撃コーチ：東出輝裕打撃コーチ：迎祐一郎内野守備・走塁コーチ：三好匠外野守備・走塁コ