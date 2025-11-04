「幸せになった日」バドミントン女子の志田千陽が元パートナーとの写真を公開し、話題を呼んでいる。「素敵な料理をいただいて、幸せになった日ひさしぶりの3人」とインスタグラムに投稿し、五輪銅メダルをともに掴んだ「シダマツ」時代の元パートナー松山奈未(福岡県出身)と山口茜との3ショットを公開。8月にコンビ解消したが、久々の再会に笑顔溢れる1枚となっている。コメント欄には「仲良し3人組が一緒にいるのがすご