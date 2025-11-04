◆ソフトバンク秋季練習（4日、タマスタ筑後）秋広優人内野手（23）が打撃特化の練習に励んでいる。秋季練習後からは山川穂高内野手（33）と一緒に汗を流す予定。最多本塁打を4度獲得などした右の大砲から学び、来季への飛躍にする。10月30日から福岡県筑後市のタマスタ筑後で始まった秋季練習。秋広はひたすらバットを振る。「チーム方針としてバッティング特化選手みたいなのに指定してもらった。何かしら自分の中でこれと