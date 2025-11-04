東京ディズニーシーは2026年4月15日から2027年3月31日まで、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催する。きょう4日、ディズニーの仲間たちの新デザインの衣装が公開された。【写真】ディズニーの新年！グッズ＆フード（インスタグラムより）新しい衣装は、東京ディズニーシー25周年のテーマカラーであり、パークのさまざまな海の魅力から着想を得た特別な色「ジュビリーブ