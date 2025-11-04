歌手の氷川きよし（48）が3日、自身のインスタグラムを更新。元はっぴいえんどのドラマーで作詞家の松本隆（76）と松本の友人らと東京・自由が丘でスイーツパーティーを楽しむオフショットを公開した。【写真】「わお！紅一点〜」氷川きよしが投稿したスイーツパーティーの様子※集合ショットは3枚目氷川は「松本隆先生にスィーツパーティにお誘いいただき自由ヶ丘のParis Seveilleに行きました！松本隆先生のお友達とお会い