ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典、坂下雄一郎監督が4日、都内で開催中の『東京国際映画祭』で映画『金髪』の舞台あいさつに登壇した。【写真】お似合いすぎる⋯金髪で登場した岩田剛典坂下監督について、キャスト陣は「何考えてるかわからない」と話していた。岩田も「監督のことを『何考えているのかわからない人』と思っていて。今回、プロモーションでご一緒させていただいた時に監督から