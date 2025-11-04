新生児室の赤ちゃん（ガラス越しの撮影です）厚生労働省が4日公表した人口動態統計（概数）によると、2025年上半期（1〜6月）に生まれた赤ちゃんの数は、前年同期比3.3％減の31万9079人となった。外国人は含まない。少子化に歯止めがかからず、下半期も同じペースなら、通年では24年に続いて70万人を割り込む可能性が高い。上半期の死亡数は2.9％増の82万3343人で、出生数と差し引きした自然減は50万4264人だった。婚姻数は4.3