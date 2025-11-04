先週（10月27日週）の動き：NY金は週前半に3,900ドル割れを試すも後半は底堅さ示すJPX金は2週続落も月間ベースでは8ヶ月連騰 週前半に3900ドル割れを試す動き 先週（10月27日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、週足は前週末比141.3ドル（3.41％）安で2週続落となった。 前週10月22日の大幅反落（1日で250.3ドル安、過去最大の下げ幅）の余韻の残る中で、週初めの2日間は売りが先行する流れが続いた。